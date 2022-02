Rencontre avec la chanteuse Yseult, nouvelle égérie de L'Oréal Paris

Son vidéoclip Corps, lancé en 2020 et dans lequel elle apparaît nue sous un plastique transparent, a été vu plus de neuf millions de fois sur YouTube. La chanteuse dit s’inspirer de son corps, de sa sexualité et de sa sensualité pour créer, et la nudité fait partie intégrante de sa démarche artistique. Ce fameux corps, qui ne correspond pas aux standards de l’industrie, ressemble bien plus à celui des femmes qui l’écoutent et l’admirent, et qui, bien qu’elles soient nombreuses, ne s’étaient jusque-là reconnues nulle part.

Yseult, dont l’indéniable beauté désarme tout le monde sur son passage, est une inspiration, un phare pour un grand nombre de personnes, et la preuve tangible que le monde tend enfin à changer pour le mieux. Elle agit aussi comme directrice artistique de tous ses projets afin de traduire ses émotions musicales en images fortes. «Ce rôle me semble tout à fait naturel, car l’art dans toutes ses formes – autant l’art contemporain que la musique, la beauté ou la mode – m’interpelle, et les visions pour illustrer mes projets me viennent d’emblée», explique cette jeune femme passionnée, qui range Basquiat, Marina Abramović, Damien Jalet et Xavier Dolan («Je rêve de travailler avec lui pour un vidéoclip!») parmi les artistes qui l’inspirent. Au moment de notre appel, Yseult est d’ailleurs plongée dans l’élaboration du spectacle qu’elle présentera à la salle Pleyel, à Paris: «Je fais des recherches sur les maquillages théâtraux à l’ancienne, un peu à la Tartuffe, et les mises en scène dramatiques.»