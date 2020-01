Dior a dévoilé la nouvelle campagne de sa très célèbre eau de toilette Dior Homme. Dans la plus récente vidéo publiée pour la publicité, on y voit Robert Pattinson plus charmeur que jamais. Au son de la chanson « I’m your man » de Léonard Cohen, le comédien britannique de 33 ans déambule dans les rues de New York, viril et suave à fois.

« If you want a lover, I’ll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I’ll wear a mask for you », chante Cohen pendant que Pattinson dévoile tant son côté romantique que « bad boy » dans ce clip de 45 secondes réalisé par The Blaze.

La nouvelle mouture de l’eau de toilette a un coeur très boisé en plus d’avoir des nuances de bergamotes et d’Elemi, notamment. «[Le parfum] a un côté extrêmement viril, sensuel, affirmé. Et puis de l’autre côté, très frais et sympathique. Parce que ce n’est pas opposé : quelqu’un peut être très viril et très tendre à la fois», explique le nez français François Demachy au sujet du nouveau Dior Homme dans une seconde vidéo. Et c’est exactement ce qui émane de Robert Pattinson dans cette nouvelle campagne!

«Dior, c’est une élégance active dans la posture et dans la manière de vivre», conclut François Demachy.

Dior Homme de, Dior (122 $; les 100 ml d’eau de toilette; holtrenfrew.com).