Sur place, on plonge dans véritable immersion olfactive et visuelle de l’univers Miss Dior, grâce aux milliers de fleurs qui habillent l’endroit. On profite de notre passage pour prendre un café au Miss Dior Millefiori Garden Café – ultra chic! –, pour admirer les œuvres d’art qu’Ingrid Donat, Bianca Back, Anya Kielar et Haruka Kojin ont créé en hommage à Miss Dior, pour capturer un selfie dans la salle aux miroirs infinis et pour découvrir les nouveautés beauté de la maison. Surtout, on ne manque pas de s’extasier devant l’incroyable robe brodée de fleurs «millefiori», imaginée par Maria Grazia Chiuri, directrice artistique chez Dior, que les couturières hors pair des ateliers Dior ont mis plus de 500 heures à confectionner et que Natalie Portman, visage de Miss Dior depuis 2010, porte lors de la plus récente campagne de la fragrance.