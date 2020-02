Inquiétée par l’urgence climatique et les catastrophes naturelles qui surviennent de plus en plus fréquemment, la marque de cosmétiques L’Occitane a choisi de lancer son Fonds de restauration des écosystèmes. Celui-ci sera financé principalement par une campagne de dons internes volontaires parmi les actionnaires. L’argent amassé sera directement remis à différentes causes de façon ponctuelle, comme à des programmes d’agroforesterie visant à restaurer les paysages australiens.

« Nous sommes choqués et attristés de voir à quel point les incendies qui ont récemment touché plusieurs régions du monde ont été dévastateurs pour les paysages, les espèces sauvages endémiques et les communautés », a déclaré le PDG du Groupe L’Occitane Reinold Geiger. Depuis la création de la compagnie en 1976, la marque a limité son empreinte écologique en mettent notamment en place des circuits d’approvisionnements courts. L’équipe affirme avoir par exemple réduit son empreinte carbone de 14 % entre 2010 et 2016.

La marque possède également une fondation qui, depuis sa création en 2006, finance plusieurs projets partout dans le monde qui ont pour objectif de préserver la vue, favoriser l’indépendance des femmes ou préserver le patrimoine naturel.