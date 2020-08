Précieuse opale

Qu’on la choisisse d’un blanc pur ou d’un rose perlé, la manucure immaculée est sur tous les doigts… mais qui dit vernis pâle dit aussi application étudiée! Pour obtenir un fini sans stries, on suit les conseils d’Émilie Sanscartier, manucure et propriétaire du salon montréalais Le Manoir: «On s’assure d’avoir suffisamment de vernis sur son pinceau, puis on dépose une goutte près de la cuticule et on l’étire jusqu’à la tranche, tout au bout de l’ongle. Ensuite, on essuie l’excédent de produit sur la brosse avant d’étaler la couleur en une couche très mince sur toute la surface de notre griffe. On s’assure de travailler le vernis avec de longs coups de pinceau, toujours d’une main très légère afin que le vernis se nivelle de lui-même.» Pour afficher un résultat sans faille, la pro préconise l’utilisation d’un vernis au gel, qui a l’avantage de rester malléable jusqu’à ce qu’il soit polymérisé sous une lampe UV.