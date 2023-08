C’est le trait d’eye-liner le plus seyant et séduisant qui soit, et ce, pour toutes les formes d’yeux. La bonne nouvelle: la saison froide voit le fameux cat eye se décliner en mille et une versions revues et améliorées, du classique trait effilé à l’aplat artistique, en passant par les motifs géométriques, le fin tracé façon siren eye et le bloc opaque über audacieux.