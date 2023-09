Rendu populaire par Hailey Bieber, le maquillage fraisé se caractérise par une peau fraîche et ensoleillée, des cils à la Bambi et un peu de blush rose baie. Il s’agit d’un look no makeup makeup, mais avec des joues bien rouges qui donnent l’impression de revenir d’une promenade ensoleillée. Publié il y a seulement quelques semaines, le tutoriel partagé par Bieber explique, étape par étape, comment obtenir ce look de rêve.

Bien que l’été touche à sa fin, l’engouement pour le strawberry girl makeup ne s’affaiblit pas – des influenceurs comme Lauren Orlando et la blogueuse beauté canadienne Jillian Lansky ont déjà adopté la tendance. Ci-dessous, nous avons rassemblé nos meilleurs produits pour vous aider à vous… rosir la fraise!