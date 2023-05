J'ai testé les taches de rousseurs semi-permanentes

Quand j’étais petite, ma meilleure amie avait le visage constellé de taches de rousseur délicates qui rappelaient un ciel étoilé. Comme j’en étais jalouse! Pourtant, nos camarades de classe se moquaient souvent de ses petits picots. Il faut croire que les éphélides, qui apparaissent habituellement dans l’enfance sous l’effet de l’exposition au soleil, n’étaient alors pas à la mode. Mais grâce aux filtres Instagram et à Kylie Jenner, Bella Hadid, Jonathan Van Ness et à d’autres célébrités picotées et adulées, les taches de rousseur sont maintenant au goût du jour. Même s’il est possible d’en dessiner avec du maquillage, l’idée d’essayer les faux freckles semi-permanents pour les «vivre» pendant près d’un an sans avoir à les colorier sur mon minois chaque matin m’a tout de suite plu. Voilà ce que j’ai pensé de l’expérience.

C’EST QUOI?



Les taches de rousseur semi-permanentes sont des tatouages cosmétiques temporaires qui sont dessinés sur le visage à l’aide d’une très fine aiguille à tatouage mécanisée et qui durent environ un an, selon le type de peau et les facteurs environnementaux (ça varie de huit mois à deux ans). Doux et discret, le résultat est hyper naturel et convient tant aux épidermes clairs, voire diaphanes, que très foncés.

COMMENT ÇA MARCHE?



Pendant le rendez-vous d’environ une heure avec la technicienne, on jase d’abord du résultat souhaité (teinte et nuance de rêve, emplacement des picots, quantité de taches désirée, etc.). La spécialiste nous guide en nous posant des questions pertinentes (par exemple: «Désirez-vous voir vos éphélides même quand vous êtes maquillée?» ou «En voulez-vous partout sur votre minois ou juste sur le nez et les pommettes?») et en étudiant notre carnation et la couleur naturelle de nos cheveux. La peau du visage est ensuite engourdie avec une crème anesthésiante, puis les taches sont dessinées au crayon cosmétique pour en définir la forme et, surtout, l’emplacement. À ce stade, il est encore temps de faire des changements si on est insatisfaite pour s’assurer que le résultat final sera à la hauteur de nos attentes. Une fois l’épiderme engourdi, le pigment est appliqué avec l’aiguille à tatouage mécanisée, un picot à la fois. La douleur est faible, car la couleur est uniquement déposée à la surface du derme.

QUE FAUT-IL SAVOIR?



Qu’il est préférable d’éviter de prendre de l’aspirine, de l’ibuprofène ou de l’alcool avant la séance de tatouage, parce qu’ils éclaircissent le sang et augmentent la sensibilité de l’épiderme. Et puis, il ne faut pas faire le saut: la couleur sera très intense à la sortie de la clinique, et la peau risque d’être boursouflée. Elle s’affadit beaucoup (de 30 % à 40 %) dans les jours suivant le traitement, car l’épiderme pèle très légèrement. Mais attention de ne pas arracher les peaux mortes, au risque de retirer le pigment! Le résultat final apparaît au bout d’environ cinq jours.

Bon à savoir: il faut éviter de s’exposer au soleil pendant la période de cicatrisation afin d’empêcher que la nuance ne change de ton (plus gris ou plus rouge) ou ne décolore.