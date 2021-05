Les avantages d’un soin

Les maquillages impec nous font envie? La meilleure façon de les réussir est de dorloter notre peau : une bonne routine de soins est synonyme de teint lumineux et éclatant. Reste que rougeurs et imperfections sont parfois tout de même de la partie. Dans ce cas, le maquillage hydratant à FPS 45 Futurist Hydra Rescue d’Estée Lauder vient à la rescousse.

« Avec cette merveille de produit, j’obtiens exactement l’effet que je recherchais quand j’ai commencé à me maquiller vers l’âge de 15 ans et ai fait mes premiers pas dans l’univers de la beauté : un look naturel et radieux, dit Katia Hanine. Depuis que je l’utilise, le nouveau maquillage hydratant à FPS 45 Futurist Hydra Rescue d’Estée Lauder me procure comme pas un cet éclat naturel tant désiré, en plus d’être hyperhydratant pour ma peau. » Selon la blogueuse, le produit n’obstrue pas les pores et permet à sa peau de respirer et de rester confortable toute la journée. « Malgré le port du masque en raison de la pandémie, le produit ne s’agglutine pas et résiste à l’humidité, même après avoir été porté plusieurs heures. »

De son côté, Eugenia Ragas affirme que le nouveau produit d’Estée Lauder ne lui cause aucune réaction cutanée, contrairement à d’autres fonds de teint. « Je peux en outre dire en toute confiance que ma peau continue d’être belle tout en restant nourrie même une fois que j’ai retiré toute trace de ce fond de teint! »