Autobronzant: mode d'emploi pour un hâle réussi

Trouver la texture qui nous convient

Avec la panoplie de produits qui existent sur le marché, il peut parfois être difficile de s’y retrouver. Sophie Evans, experte en bronzage et en maquillage de finition pour St. Tropez, conseille de choisir la texture de notre autobronzant selon notre type de peau et notre style de vie. «Les mousses sont idéales pour les peaux normales ou grasses; les gels, souvent infusés d’acide hyaluronique, conviennent parfaitement aux épidermes déshydratés ou sensibles. Les crèmes et les laits, semblables aux mousses, sont aussi hydratants, mais il faut faire attention de ne pas tacher les vêtements pendant que la teinte se développe progressivement. Finalement, je conseille aux personnes pressées d’adopter la brume, car elle s’applique en deux temps, trois mouvements.» On est novice dans le domaine? On opte pour une formule teintée afin de voir dès l’application si la couleur est homogène.

Apprêter la peau en amont

Un mot à retenir: préparation! «On s’exfolie de la tête aux pieds de 8 à 12 heures avant de se napper d’autobronzant. On s’assure ainsi que le pH de la peau est le plus neutre possible pour que notre hâle se développe en beauté. Et, juste avant, on hydrate seulement les parties les plus rugueuses du corps (coudes, genoux, pieds) et celles qui ont tendance à marquer facilement (mains et poignets)», souligne Sophie Evans. Comme la lotion hydratante dilue l’autobronzant – ces zones ont tendance à foncer davantage (jusqu’à 50 %) que le reste du corps! –, ce petit geste nous garantit un teint uniforme. On veut épiler nos jambes? On le planifie 24 heures avant d’étendre l’autobronzant.

Application 101

L’outil à ne pas négliger? Un gant applicateur, qui permet d’étaler le produit sans faire de stries et sans tacher la paume des mains. «On calcule deux coups de pompe par membre, en commençant par les jambes, puis en montant vers le torse et le dos, avant de terminer par les bras. Ensuite, on utilise l’excédent de produit sur la mitaine pour bronzer les pieds et les mains», ajoute Sophie Evans. Sur le visage, la pro nous conseille de ne pas oublier le contour des yeux et de la bouche, et d’arrêter juste avant la ligne des cheveux, où on fond l’autobronzant avec un peu de crème hydratante. «Après, on s’assure de bien estomper le produit entre les doigts et les orteils, et on nettoie les ongles et les cuticules avec une lingette démaquillante.»

Fréquence idéale

«Si on utilise une nuance plutôt pâle ou un autobronzant à développement graduel, on doit s’en enduire quotidiennement jusqu’à ce qu’on obtienne l’intensité désirée; puis, une fois celle-ci atteinte, on en réapplique une ou deux fois par semaine. Si on jette notre dévolu sur un produit plus foncé, on en remet tous les 7 ou 10 jours», conclut l’experte.