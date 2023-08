Une villa moderne aux accents marocains, entourée de jardins époustouflants surplombés par les sommets enneigés des montagnes de l’Atlas: me voilà aux jardins communautaires de l’Ourika, à 30 km de Marrakech. Les notes poivrées des citron- niers sauvages mélangées aux effluves du thé à la menthe que je déguste — servi pour me souhaiter la bienvenue — me rappellent que je suis loin du pays de l’érable. Ma visite chez les Berbères a pour but de découvrir la culture botanique et l’engagement social de la marque Yves Saint Laurent Beauté, qui y cultive de nombreux ingrédients entrant dans la composition de ses soins pour la peau et de ses parfums.

«Dans chacun des produits d’YSL se trouve au moins l’un des ingrédients des jardins de l’Ourika», me dit Caroline Nègre, directrice internationale du développement durable et scientifique d’Yves Saint Laurent Beauté. L’histoire a commencé par le safran — le pistil de cette plante est employé pour ses propriétés régénérantes dans la gamme Or Rouge, mais on compte aujourd’hui plus de 200 espèces de plantes, d’herbes et de fleurs dans les jardins. «On y cultive le calendula, qui est utilisé dans la gamme Touche Éclat pour ses bienfaits hydratants et repulpants, et la fleur de pavot, dont les pigments sont essentiels pour obtenir certaines nuances de rouge. On travaille aussi avec la racine d’iris, le noyer de l’Atlas, la grenade, le jasmin…», ajoute Caroline Nègre. La marque beauté cherche à remplacer toutes les matières premières d’origine pétrochimique par des matières premières naturelles et renouvelables: «Nos produits sont aujourd’hui composés d’ingrédients naturels à 75 %, mais notre objectif est d’atteindre 95 % d’ici 2030.»