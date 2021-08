Depuis plus de 70 ans, TRESemmé propose des produits capillaires aux résultats exceptionnels qui nous permettent d’être fières de nos cheveux au quotidien. L’objectif de la marque? Aider les femmes à recréer à la maison les dernières tendances capillaires dignes d’un salon. TRESemmé élabore avec soin des formules pour tous les besoins capillaires et s’assure que ses produits respectent les normes strictes de santé et sécurité de l’industrie.

Testés par des experts et des scientifiques, les produits TRESemmé sont approuvés par PETA. Grâce à leurs formules avancées et à leurs ingrédients bénéfiques, ils sont extrêmement efficaces. Par exemple, la formule antifrisottis utilisée dans le shampooing et le revitalisant Keratin Smooth comprend de la kératine et de l’huile de marula pour renforcer, protéger et nourrir les cheveux en profondeur. Le sérum lustrant Keratin Smooth Shine contient un mélange unique de silicones qui aide à démêler, à adoucir et à revitaliser les cheveux. «Nous bénéficions d’une excellente connaissance des consommateurs et d’une grande expertise technique, qui nous permettent d’offrir des technologies qui se distinguent tout en répondant aux besoins de notre clientèle», affirme Carolyn Eaton, scientifique principale à Unilever Canada.