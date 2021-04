Les cheveux et l’histoire de ceux-ci font partie intégrante de l’identité des femmes noires. Alors que les cheveux afros ont trop longtemps été discriminés en étant considérés malpropres ou non-professionnels, le stigma les entourant est de plus en plus révolu grâce, notamment, à la loi CROWN Act, adoptée dans plusieurs états américains, et aux nombreuses personnes noires inspirantes qui partagent leurs parcours et astuces capillaires sur les réseaux sociaux. Dans la même lignée, la marque Gold Series, qui crée des produits spécialement pour les cheveux afros, a invité huit femmes noires canadiennes à partager leurs histoires capillaires dans le cadre de la campagne #MyHairMyStory, en association avec Black Women in Motion. Cet organisme basé à Toronto renforce et soutient la progression des femmes noires. En juin 2020, Gold Series a fait un don de 100 000 $ à l’organisation pour l’aider dans son travail de création d’espaces sécuritaires, d’opportunités économiques et d’outils éducatifs, notamment.

Pour célébrer cette magnifique initiative, nous nous sommes entretenus avec Josiane Konaté, créatrice de contenu et entrepreneure montréalaise, et les sœurs Gail et Leslie Thompson, créatrices de contenu torontoises, qui font toutes les trois partie de la campagne, en plus de discuter avec Dre Rolanda Wilkerson, scientifique principale chez Procter & Gamble, qui a formulé les produits Gold Series avec son équipe.