L’hiver et ses dommages

Températures sous zéro, vents intenses et chauffage à l’intérieur des maisons : notre crinière se fait malmener tout au long de la saison hivernale. Et que dire de notre utilisation accrue du séchoir à cheveux? Pas le choix : l’hiver québécois n’est pas propice au séchage à l’air libre lorsqu’on doit sortir de chez soi.

Les masques à la rescousse!

La clé pour éloigner les frisottis et garder notre crinière ultradouce et resplendissante de santé? L’utilisation régulière d’un masque capillaire adapté au type et à la condition de nos cheveux. On le fait non seulement à titre préventif, mais aussi pour les hydrater à fond et leur fournir des ingrédients réparateurs qui leur permettront de retrouver leur vitalité. De plus, c’est l’occasion rêvée de prendre un peu de temps pour nous.

Quand et comment l’utiliser?

On troque notre revitalisant contre un masque capillaire une fois par semaine. L’idéal est de le laisser agir de trois à cinq minutes au minimum (ou plus si on peut se le permettre!), alors on en profite pour s’offrir un petit moment de répit pendant que le masque travaille à nourrir notre tignasse. Quelques idées : avancer notre lecture du moment, écouter de la musique, allumer une bougie parfumée, exfolier notre visage à l’aide de notre gommage préféré ou penser à ce qui nous a fait sourire au cours de la journée.