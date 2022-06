Sous les larges lunettes stylées que H.E.R. (l’acronyme de Having Everything Revealed), de son vrai nom Gabriella Wilson, porte presque en tout temps se cache une artiste sensible et connectée. Son talent lui a déjà permis de remporter quatre Grammy, en plus de l’Oscar de la meilleure chanson originale pour Fight for You, la chanson thème du film Judas and the Black Messiah, et sa pièce I Can’t Breathe a résonné fort durant les mouvements Black Lives Matter et Stop Asian Hate, une grande fierté pour cette artiste moitié Afro-Américaine, moitié Philippine. Ce désir d’être un porte-voix pour ses communautés, H.E.R. l’intègre à son nouveau rôle d’égérie pour L’Oréal Paris.

Sur son activisme… «Mon militantisme me vient naturellement. Je ne m’assois pas en me disant que je vais écrire une chanson de protestation. Avec l’intensité et l’anxiété qui flottaient dans l’air pendant les événements Black Lives Matter, j’avais besoin de m’exprimer, de coucher le tout sur papier et de le transformer en chanson. Mon processus créatif reflète toujours ce que je ressens; rien n’est forcé. Et de savoir que ça a un impact sur ce que les gens pensent, c’est vraiment la cerise sur le gâteau.»

Sur ses looks beauté de scène… «J’utilise le fond de teint True Match depuis que j’ai commencé à porter du maquillage. C’est mon préféré de tous les temps, car il crée un canevas impeccable. Ensuite, je mets un peu de fard pailleté sur mes paupières et, surtout, un rouge à lèvres vibrant. Ça, c’est non négociable!»