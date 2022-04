Le séchoir à cheveux HyperAIR est l’accessoire dont vous ne pourrez plus vous passer! Cet appareil ultranovateur est équipé de la technologie HyperAir IQ, qui allie de l’air chaud à haute vélocité à de l’air ionisé. En d’autres termes, cela signifie qu’il travaille (très!) rapidement, écourtant le temps de séchage et réduisant les dommages causés par la chaleur. Pendant ce temps, un générateur d’ions négatifs lisse nos tifs, combat les frisottis et les mèches rebelles, et booste la brillance de nos cheveux. Qui dit mieux?

Cet outil dernier cri signé Shark inclut aussi un concentrateur IQ 2-en-1, un accessoire qui travaille en deux modes : le premier facilite le séchage préliminaire et le deuxième nous permet d’obtenir la forme précise qu’on recherche. De plus, ce sèche-cheveux est super intelligent! Lorsqu’on y fixe un accessoire, il reconnaît automatiquement les réglages optimaux de chaleur et de circulation d’air et les ajuste en conséquence.