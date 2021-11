Pour célébrer le Vendredi fou en beauté, Kérastase met les petits plats dans les grands et revient avec sa meilleure offre, qui n’arrive qu’une seule fois par an. On en profite pour se procurer les produits de notre routine de soins capillaires personnalisée et pour en découvrir de nouveaux parmi les différentes gammes que propose cette marque de soins professionnels de luxe.

À l’achat de 100 $ de produits Kérastase, on reçoit, en plus, un produit de format voyage de notre choix.

À partir de 150 $ d’achats, on obtient deux produits de format voyage de notre choix, ainsi qu’une pochette Kérastase pour le temps des fêtes.

Enfin, pour 200 $ d’achats et plus, on choisit trois produits de format voyage, en plus de bénéficier d’une pochette exclusive.

La bonne nouvelle? Cette offre vous permet de mettre la main sur les formats voyage sans frais supplémentaire pour essayer des shampoings, des revitalisants, des masques et des sérums nouveaux, afin de trouver les soins et la routine capillaires les mieux adaptés à nos besoins. De fait, Kérastase propose une multitude de gammes performantes et sensorielles, reconnues par les professionnels. Des gammes qui ciblent une variété de préoccupations capillaires, traitent le caractère particulier de notre chevelure et veillent ainsi à maintenir l’apparence saine de tous les types de cheveux.

Grâce aux offres du Vendredi fou, on peut donc tester les formats voyage du shampoing Bain Lumière ou du masque Cicaflash, de la gamme Blond Absolu, spécialement formulée pour les cheveux blonds et décolorés; du masque Beurre Haute Nutrition ou de la Crème de Jour Fondamentale, de la gamme Curl Manifesto, pour les cheveux bouclés à frisés en manque d’hydratation; de divers soins antiâges de la gamme Chronologiste; ou encore des meilleurs vendeurs de la gamme Genesis, qui renforce la fibre capillaire des cheveux secs et cassants.

On hésite encore entre plusieurs produits? On fait appel à l’outil de diagnostic en ligne Kérastase, qui saura nous aiguiller vers la meilleure routine de soins pour sublimer nos cheveux en deux minutes top chrono. Et surtout, on profite des offres du Vendredi fou de Kérastase pour faire le plein de nos produits préférés!