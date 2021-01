Pour aller encore plus loin, les magazines ELLE du monde entier (45 éditions) s’unissent et signent la charte ELLE, et s’engagent dans un même souffle à:

Inclure les principes d’égalité des chances, de respect et d’inclusion de la diversité dans la culture de notre entreprise. Créer des conditions dans les- quelles tout le monde (supérieurs et collaborateurs) peut suivre, pratiquer et reconnaître ces principes. Reconnaître l’importance de la diversité dans notre société, apprécier sa valeur intrinsèque et le pouvoir de la différence, puis favoriser sa représentation au sein de l’effectif et à tous les niveaux de responsabilité. Intégrer le principe de l’égalité de traitement dans les processus qui régissent toutes les phases de la vie professionnelle afin que les décisions relatives à l’embauche, à la formation et au développement de carrière se fassent uniquement sur la base des compétences, de l’expérience et du potentiel professionnel des gens – quels que soient leur sexe, leur orientation sexuelle, leur race, leur nationalité, leur origine ethnique, leur religion, leurs croyances, leur âge, leur corps avec ou sans handicap, etc. Promouvoir l’équilibre grâce à une juste conciliation entre le travail, la famille et les loisirs, en fournissant des outils qui permettent une harmonisation des différentes sphères de vie des travailleurs. Communiquer ouvertement à propos de notre engagement non seulement avec tous les collaborateurs de l’entreprise, mais aussi avec nos lecteurs, nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs afin de les inciter à respecter et à développer ces principes à leur tour. Évaluer régulièrement nos activités et notre progrès dans la promotion de la diversité, puis communiquer avec ouverture et transparence les impacts de la mise en œuvre de nos engagements.

Dans une démarche sincère, nous souhaitons reconnaître la valeur de chacun des individus qui contribuent à la mission d’ELLE.

Parce que seul, on va vite, mais qu’ensemble, on va plus loin!