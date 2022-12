The White Elephant et LoLa 41

Au White Elephant, trêve de rétro, même si l’immeuble, classé, date de 1924 et donne dans le plus pur style architectural local, à savoir le Mediterranean Revival! De fait, des œuvres d’art contemporain (bonjour, Lady of the House, par Orit Fuchs!) nous font de l’œil partout et ce, dès le hall, où on nous accueille avec un verre de champagne.

Petit nouveau de Palm Beach situé au cœur d’un quartier résidentiel, The White Elephant est un établissement lumineux comptant 32 chambres spacieuses, dont huit avec terrasse. (Si le nom ne vous est pas inconnu, c’est qu’il a aussi une enseigne à Nantucket.)

Près de la piscine, le restaurant LoLa 41 sert sushis et burger sauce au foie gras. À l’heure cocktail, la jeunesse dorée de l’île se réunit au bar pour siroter un Concubine à base de concombre et saké.

Et c’est par où, la plage? Eh bien, c’est par là, à distance de marche. On empruntera un vélo ou une BMW afin d’explorer le reste de l’île, et voilà!

Pour Bernhard Duerrmeier, le directeur général de l’hôtel (et un fan de Montréal), « Palm Beach, c’est la classe, l’élégance, la civilité ». Et c’est idem pour le White Elephant!