D’ailleurs, si toutes les voitures du GE disposent de la même fenestration panoramique, la configuration de la voiture attitrée à la relativement nouvelle classe Excellence fait en sorte que ses 20 passagers puissent apprécier encore mieux le panorama : chacun est assis côté fenêtre. Ça, c’est vraiment bien pensé. Idem pour l’iPad détaillant les temps forts de l’itinéraire et dont chaque place est pourvue.

De cette voiture, j’ai également aimé la décoration, sobre, qui s’efface devant le grandiose défilant sous nos yeux, le bar exclusif, qui permet de se délier les jambes sans rien perdre de la vue, et le service à la hauteur de la classe, excellent. En septembre dernier, de bon matin, je suis donc montée à bord à Saint-Moritz et à 10 h, on me versait un verre de Laurent-Perrier, première d’une longue série d’offrandes pour gourmet. En effet, un repas de six services – et d’autant de spécialités locales accompagnées de vins du terroir – allait ponctuer l’aventure.

Et c’est parti pour un parcours qui nous fait franchir 291 ponts, dont l’impressionnant viaduc de Landwasser, et 91 tunnels forés dans le roc des Alpes. Entrer dans l’un d’eux en automne et en sortir au milieu de sapins saupoudrés de neige, houla!