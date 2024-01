J’ai été séduite par la qualité du service, des installations et de la nourriture à bord. Le bateau compte 3 restaurants principaux (le Brittania Room, le Princess Grill et le Queen’s Grill) ainsi qu’un buffet complet. Pour ma part, c’est au Princess Grill que je dégustais chaque soir un menu 4 services composé d’une soupe ou d’une salade, d’une entrée allant des rouleaux de printemps à la chaudrée de palourdes, d’un copieux plat de résistance et d’un dessert. Si je vous dis bœuf Wellington ou encore raviolis à l’huile de truffe, accompagnés d’un vin minutieusement choisi par le sommelier attitré, ça met en appétit non? Le grand plateau de fromages ou le choix d’un dessert plus traditionnel pour les dents sucrées terminaient parfaitement le repas.