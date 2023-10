L’industrie de bateaux de croisière se transforme sous nos yeux pour devenir plus responsable et durable. La preuve : PONANT, la compagnie française de croisière d’expédition de luxe, engagée depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable, travaille à la conception du premier navire transocéanique visant la neutralité carbone en service, et ce, d’ici 2030. Entretien avec Mathieu Petiteau, directeur des nouvelles constructions, des recherches et du développement, lors de la présentation officielle du navire Swap2Zero au Québec.



Mathieu, quelle est votre vision du tourisme pour l’avenir?

On entre dans une révolution énergétique qui a, comme premier combat, de réduire les émissions de CO2 que génèrent tous les secteurs de l’industrie, dont celui du transport touristique. Même si certains joueurs devront travailler plus fort pour y arriver, tous devront trouver des solutions pour réduire leur empreinte carbone puisque de nouvelles réglementations internationales et européennes, visant la carboneutralité d’ici 2050, sont entrées en vigueur.