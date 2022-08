Le mont Pico da Barrosa et son mirador offrent un splendide coup d’œil sur le Lagoa do Fogo et les environs (lorsque la météo le permet). En effet, à cette hauteur, il y a souvent des périodes sans visibilité mais ne soyez pas déçu, la magie du lieu et la puissance du vent permettent de reprendre contact avec mère nature. Coupe-vent recommandé.

Si vous préférez rester en ville ou si vous ne louez pas de voiture durant votre séjour, la ville historique de Ponta Delgada, où vous atterrirez, regorge d’activités et de restaurants. La plupart des tours guidés partent de la capitale. N’hésitez pas à vous balader librement pour découvrir notamment son architecture. À visiter : le Jardin Botanique (gratuit), les portes de la ville (Portas da Cidade), la Gruta do Carvao, un tunnel de lave rappelant les origines volcaniques de l’île (réservez d’avance!), une plantation d’ananas (à peine en périphérie), etc.