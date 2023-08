Et si on apprenait à concocter quelques pintxos? Le chef Paul Ibarra, aux commandes du plus ancien restaurant de la ville, Los Fueros, nous accueille dans sa cuisine. Ensemble, on prépare de célèbres bouchées, comme le « grillon », à base de pomme de terre, de romaine croquante et d’oignon, qui « crie » sous la dent. On a juste envie de déguster de bons plats du terroir, comme gambas, cabillaud et pétoncles? C’est l’endroit! Psitt : à deux pas, la pâtisserie Arrese vend des Carolinas, LE dessert local par excellence, à base de pâte d’amande et de meringue.