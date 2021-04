Les plages et le surf

Les plages font sans contredit partie des plus grands atouts de Tofino. Qu’on se balade du côté de Chesterman, qui s’étend sur 2,7 kilomètres, ou de Cox Bay Beach, où ont lieu des compétitions de surf, on aperçoit des débutants comme des sportifs aguerris affronter les vagues du matin au soir. Plusieurs écoles permettent d’ailleurs d’apprendre à tenir sur une planche, dont Surf Sisters, qui a grandement contribué à forger la réputation de Tofino comme Mecque du surf féminin. Toutefois, même s’il est possible de surfer toute l’année, la température de l’eau est loin d’être tropicale! Enfiler une combinaison est nécessaire été comme hiver.

L’esprit bohème

Dans les années 1960, de nombreux hippies sont venus s’installer à Tofino. Il règne encore un esprit bohème dans la ville. On ne s’étonne pas de croiser quelqu’un pieds nus faire la queue chez Tacofino, camion-restaurant très populaire, et des Westfalia arborant des signes de peace. Même dans les restaurants plus huppés, personne ne sourcille en voyant arriver quelqu’un les cheveux humides après une journée de surf.

Des parcs exceptionnels

Les différents secteurs de l’incontournable Réserve de parc national Pacific Rim ont chacun leurs atouts. Combinée à Florencia Bay, Wickaninnish, Combers et Schooner Cove, Long Beach, aussi très prisée des amateurs de surf, forme la plus longue plage de l’île de Vancouver. À Meares Island, la Big Tree Trail est l’endroit où voir certains des plus vieux arbres de la Colombie-Britannique, dont « The Hanging Garden », l’un des plus gros cèdres rouges au monde. On peut s’y rendre en bateau-taxi ou en prenant part à une visite guidée. Inaccessibles au moment de rédiger ces lignes, les sources géothermales du parc provincial Maquinna, à environ une heure de bateau ou 20 minutes d’hydravion de Tofino, font aussi partie des excursions favorites des visiteurs à la recherche de calme et de bien-être. On en profite pour admirer les baleines dans la baie de Clayoquot !

La culture autochtone

Occupée par les Premières Nations depuis plus de 5000 ans, Tofino se trouve sur le territoire traditionnel de la nation Tla-o-qui-aht (appelée Clayoquot par les anglophones), qui fait partie des peuples Nuu-chah-nulth. L’un des hôtels les plus connus de la ville porte d’ailleurs le nom d’un chef né en 1788, Wickananish, qui signifie « n’ayant personne devant lui dans le canot ». L’entreprise écotouristique T’ashii Paddle School propose de monter à bord d’une embarcation traditionnelle et de découvrir le parcours des ancêtres Nuu-chach nulth, qui se sont battus pour préserver leur culture et la forêt. Au centre-ville de Tofino, les œuvres de l’artiste Roy Henry Vickers sont à l’honneur dans la galerie qui porte son nom.

Des hébergements de rêve

En plus du superbe Wickananish Inn, membre du réseau Relais et Châteaux, on trouve des établissements en tout genre à Tofino et à Ucluelet, la ville voisine. Alors que le Long Beach Lodge Resort permet de voir de spectaculaires couchers de soleil sur la plage de Cox Bay, l’Hotel Zed propose de séjourner dans un univers éclaté et haut en couleur. Pour rester dans sa bulle, les chalets d’Ocean Village, avec accès à la plage Mackenzie, sont idéaux (les chiens sont les bienvenus). Envie d’un cocon luxueux pour adultes seulement? Les dômes de Wildpod sont à considérer pour « glamper » au bord de l’eau, à deux pas des restaurants, bars et boutiques.

Une scène culinaire surprenante

L’une des particularités de Tofino est qu’on ne trouve aucune chaîne de restauration rapide. On trouve quelques chouettes cafés comme Tofitian, à deux pas du très populaire camion de Tacofino – le tout premier, avant ceux de Vancouver et des restaurants qui ont pignon sur rue. L’idéal pour goûter les populaires tacos de poisson et les burritos est de s’y rendre hors des heures de repas habituelles pour éviter les longues files.

Une adresse à retenir : Wolf in the Fog, autant pour le brunch que pour un dîner ou un souper. On adore les créations inspirées par la mer et la forêt, l’atmosphère et les cocktails.

Pour prendre une bouchée dans un cadre idyllique, le Darwin’s café, au jardin botanique est tout indiqué. The Great Room, au Long Beach Lodge Resort, est aussi à garder en tête pour sa carte variée et ses points de vue sur l’océan (et les surfeurs).

À garder en tête :

Tofino est généralement bondé l’été et les hébergements sont hors de prix. Le mieux est de réserver à l’avance ou de s’y rendre un peu avant ou après la haute saison. L’automne et l’hiver, la température reste plutôt clémente et les tempêtes sont spectaculaires. On trouve même des forfaits pour faire du « storm watching » !

Pour ceux qui ne souhaitent pas conduire, il est possible de prendre l’avion depuis Vancouver ou de prendre un autobus. Le trajet est long, mais magnifique!