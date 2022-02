Chose certaine, on ne peut visiter Charlotte sans s’arrêter le temps d’un repas au Supperland! Festif, chic et d’une beauté impressionnante le Supperland est réputé pour ses plats copieux et son décor hors du commun. Également propriétaires des restaurants Crepe Cellar, Growlers Pourhouse, Reigning Doughnuts et Haberdish — tous situés à Charlotte —, le couple de restaurateurs Jeff Tonidandel et Jamie Brown ont célébré, il y a un peu moins d’un an, l’ouverture de ce nouveau projet gastronomique. Construit à l’intérieur d’une ancienne église historique, ce restaurant de style « Southern steakhouse » sait nous éblouir avec ses 5 250 pieds carrés, ses hauts plafonds et sa cuisine à feu ouvert — la pièce maîtresse du décor.

On commence notre visite au bar à cocktail situé dans la bâtisse adjacente, à quelques pas du restaurant. On y sirote une consommation de choix, dans un décor sublime aux imprimés floraux. On poursuit l’expérience en traversant la grande terrasse qui sépare les deux immeubles, pour faire notre entrée dans l’église — maintenant le Supperland. On s’attable et on déguste les meilleurs plats en ville en commençant par les huîtres grillées servies avec du beurre de braise fumant. Un régal!

Finalement, si l’on veut vivre une soirée plus « privé », on réserve au Supperland Speakeasy, un concept mis sur pied par la mixologue du restaurant Colleen Hughes, nommée Mixologue de l’année 2021 par ​​NCRLA et membre du United States Bartenders’ Guild. Décrit comme « une expérience spirituelle », le Speakeasy de Supperland propose des dégustations de cocktails uniques et saisonniers accompagnés de petites bouchées, le tout dans une ambiance intime, dont l’accès est limité à 1o personnes.

Bon à savoir : Plusieurs éléments de l’ancienne église ont été conservés et restaurés, comme les bancs, les poutres au plafond et l’extérieur du batîment.

Adresse : 1212 The Plaza, Charlotte, NC 28205