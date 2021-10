Des massages sur l’eau? Pourquoi pas! Bota Bota, un bateau-théâtre transformé en spa flottant, est en activité dans le Vieux-Port de Montréal depuis décembre 2010. Ce spa sur l’eau unique propose des massages classiques et plus expérimentaux (pensez au massage aux coquillages chauds et au massage thaïlandais inspiré du yoga), ainsi que des soins des mains et des pieds, des soins du visage et des soins du corps, tels que des gommages et des enveloppements.

À ne pas manquer: le circuit aquatique et les options d’hydrothérapie à bord. Sur ses quatre ponts et dans son jardin, on trouve plusieurs saunas, des bains et des douches chauds et froids, un hammam et un bain de vapeur, une baignoire à remous et une piscine.