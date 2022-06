La saison de floraison dans les champs de lavande arrive à grands pas. Dès la mi-juin, les fermes ouvrent leurs portes aux visiteurs, afin qu’ils puissent relaxer et apprécier la beauté d’un paysage mauve à perte de vue. Pour l’occasion, nous avons repéré les plus beaux champs à découvrir à travers le pays.

Bleu Lavande (Estrie, QC)

Déménagée à Magog depuis juin 2021, la ferme Bleu Lavande annonce une floraison particulièrement abondante cette saison. À partir du 13 juin, profitez de visites guidées en tout temps dans les champs de lavande. Le site offre aussi une visite du centre d’interprétation, une boutique, des ateliers et prestations musicales, de la massothérapie, du yoga et même un petit espace gourmand !

Quand: Du 13 juin au 18 septembre 2022

Prix: 16$ pour les adultes

Adresse: 2525 rue Principale O., Magog, QC

Maison Lavande (Laurentides, QC)

À seulement 1h de route de Montréal, les champs de l’entreprise familiale sont un incontournable de l’été. En plus de pouvoir les visiter, la Maison Lavande offre un menu bistro pour vos pique-niques improvisés, des produits de qualité, des soirées couchers de soleil les jeudis et vendredis du mois de juillet, ainsi que des prestations musicales les vendredis soirs et dimanches midis. De plus, il est possible de réserver une table au milieu des champs pour vos différents évènements (forfait boho).

Quand: Du 24 juin à la fin août 2022

Prix: 12$ en haute saison pour les adultes

Adresse: 902 chemin Fresnière, Saint-Eustache, QC

Passion Lavande (Mauricie, QC)

Située non loin de Trois-Rivières, la ferme offre non seulement une vue magnifique sur les champs de lavande, mais aussi sur les champs de tournesols ! Alors que la lavande est florissante au mois de juillet, les tournesols brillent plutôt en août. Découvrez aussi la boutique Passion Lavande, qui propose des produits naturels pour les soins, pour la maison et pour la cuisine.

Quand: De juin à fin septembre, du mercredi au dimanche

Prix: Gratuit

Adresse: 190 Rang Saint-François-de-Pique-Dur, Saint-Sévère, QC