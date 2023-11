Le Spa Eastman a inauguré au début octobre de nouveaux pavillons nommés Oasis, lieux d’hébergement et de ressourcement écologiques en plein cœur de la nature. Proposant une salle entièrement vitrée, ce tout nouveau pavillon est équipé d’un sauna infrarouge, d’un solarium 4 saisons et d’une terrasse sur le toit. Le Spa Eastman se distingue par sa proposition de séjour bien-être en formule tout compris et son offre de plus de 20 retraites bien-être. On ne va pas au Spa Eastman pour la journée, on y va pour un séjour de détente complet!