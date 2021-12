Plongée dans les 80s

Fondée à Montréal en 1977, par la designer Nicola Pelly et l’architecte Harry Parnass, la marque Parachute, dont la vision et l’audace ont marqué les esprits, s’expose au Musée McCord. Plus de 140 documents d’archives dont des photographies de mode et d’événements de la scène nocturne montréalaise ainsi que des entrevues exclusives et des vidéos de défilés sont au rendez-vous pour replonger dans l’ambiance des années 80.

L’importance du design



L’association des vêtements, des documents et leur mise en scène architecturale mettent en lumière l’importance du design dans la marque et rendent le tout très intéressant visuellement. C’est ce mélange des arts qui a permis à Parachute d’avoir une esthétique unique et d’être le porte-étendard d’un nouveau style, qui est encore très fort dans l’industrie de la mode.

Sortie culturelle

Alors que le temps des Fêtes est à nos portes, l’exposition Parachute: mode subversive des années 80, est une belle idée d’activité culturelle! Les vêtements avant-gardistes imaginés par Parachute avec comme ambition de changer les mentalités et d’ébranler le statu quo – et qui ont résonné auprès de grandes célébrités telles que Madonna et David Bowie – influenceront peut-être votre choix de tenues pour les fêtes !

Psitt! Pour célébrer les 100 ans du Musée McCord, l’accès y est gratuit, et ce, jusqu’au 19 janvier 2022.

Pour plus d’informations concernant l’expo, c’est juste ici.

