Normalement, on y dort, mais compte tenu de la « situation », on y joue. Le centre de villégiature nous propose de profiter de ses sentiers et de sa patinoire le temps d’une demi-journée, les samedis et dimanches, avec notre « bulle ». L’accès au site magnifique inclut les équipements (raquette, ski de fond, trottinette des neiges, luge, etc.) et les bons conseils d’utilisation de l’équipe d’animation, ce qui est avantageux. Psitt: on peut en plus y louer des vélos des neiges, mais on n’oublie pas d’apporter ses propres patins.