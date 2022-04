Domino, comment réagis-tu à toute l’attention qu’on te porte en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux?

C’est une grosse dose d’adrénaline à gérer! Bien que je fasse des spectacles sur scène depuis une dizaine d’années – donc, que je connaisse bien ça, l’adrénaline –, l’explosion d’amour que j’ai reçue sur les réseaux sociaux est complètement différente. Cet engouement pour mon travail m’a donné beaucoup de drive dans un moment très difficile pour le milieu musical.

As-tu eu peur que ce succès instantané te monte à la tête?

Zéro. Pendant longtemps, ma job, ç’a été d’accompagner d’autres artistes et de vivre humblement du succès à travers leurs réussites. Je pense aussi que le fait d’avoir vu certains artistes s’enfler la tête avec leur statut de vedette a suffi pour que je ne veuille pas ça pour moi.

Malgré ce nouvel aspect de ta carrière, la scène demeure-t-elle ta plus grande passion?

Je me posais la question pendant la pandémie, parce que je n’ai presque pas joué devant public – et faire de la musique dans un cinéparc devant des chars, ç’a été un peu épouvantable! –, mais quand j’y ai à nouveau goûté, en 2021, je me suis bien rendu compte que c’était toujours ma passion première. Jouer avec des musiciens que j’admire, partir en tournée, découvrir le Québec dans notre van: j’aurai toujours un gros coup de cœur pour cette vie-là.