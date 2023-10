Dans Elias et Justine, le nouveau roman de Samuel Larochelle — qui souligne avec ce titre ses 10 années de carrière d’auteur —, une Québécoise de 34 ans demande à un Libanais homosexuel de 25 ans qu’elle vient de rencontrer de devenir le père de son enfant. Acceptera-t-il? Et à quelles conditions? On nous transporte avec humour et émotion au cœur de l’amitié, de l’amour, du racisme, de la parentalité et des traditions, et on est témoin de revirements et d’instants poignants. Il risque d’être de plus en plus question de nouvelles formes de parentalité, de manière de penser la famille et de nos façons d’habiter le monde, parfois en remettant en question des traditions qui sont là depuis toujours. En ce sens, ce livre tombe à point.