Préparation: 10 minutes

Cuisson: 30 minutes

Refroidissement: environ 1 heure

Rendement: 4 tasses (1/2 tasse par portion)

Ingrédients

2 1/2 tasses de flocons d’avoine à l’ancienne

1 1/4 tasse de PVT hachée

1 tasse d’amandes, hachées grossièrement

1/2 tasse de sirop d’érable

1/4 tasse de graines de chia

1/4 tasse de noix de coco râpée non sucrée

1/4 tasse de poudre de protéines végétales au choix (40 g de protéines)

2 c. à soupe d’huile végétale

2 c. à soupe de compote de pommes non sucrée

1 c. à soupe de cannelle moulue

2 c. à thé de fleur de sel (ou 1 1/2 c. à thé de sel)

1 c. à thé d’extrait de vanille

1/3 tasse de pépites de chocolat noir

1/3 tasse d’abricots séchés, hachés

1/3 tasse de raisins secs dorés

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.

2. Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine, la PVT, les amandes, le sirop d’érable, les graines de chia, la noix de coco, la poudre de protéines, l’huile, la compote de pommes, la cannelle, le sel et la vanille.

3. Étaler le mélange uniformément sur la plaque de cuisson. Cuire au four 30 minutes ou jusqu’à ce que le granola soit doré, en remuant à mi-cuisson.

4. Retirer le granola du four et ajouter les pépites de chocolat, sans remuer. Laisser tiédir complètement avant de remuer pour laisser le chocolat fondre dans le mélange. Ajouter les fruits séchés et mélanger.

5. Transférer le granola dans un contenant hermétique. Servir avec du lait végétal ou du yogourt végétal.

Il est possible que tu aies besoin de deux plaques de cuisson.

