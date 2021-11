Préparation: 15

Cuisson: 20

Portions: 12 muffins

Ingrédients

Muffins:

1 tasse de farine blanche tout usage

1 tasse de farine de blé entier*

¼ c. à thé de sel

½ c. à thé de bicarbonate de soude

1.5 c. à thé de poudre à pâte

1.5 c. à thé de cannelle moulue

1 tasse de compote de pommes faite maison ou du commerce

2 œufs

⅓ tasse d’huile neutre (huile de coconut fondue, huile d’avocat ou huile végétale)

⅓ de lait au choix

½ tasse de sirop d’érable

2 c. à thé d’extrait de vanille

1 ½ tasse de pommes coupées en cubes (¼ pouce) – (idéalement Honeycrisp)

Streusel:

5 c. à soupe de farine blanche tout usage

5 c. à soupe de flocons d’érable**

1 c. à thé de cannelle moulue

2.5 c. à soupe d’huile de coconut (température pièce non fondue)