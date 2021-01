FALAFELS AUX PETITS POIS ET À LA MENTHE

Une recette rafraîchissante qui se déguste au brunch ou sur l’heure du lunch, et qui nous fait rêver de la saison estivale. La touche de mayo au citron et au tahini y est pour sûrement quelque chose!

Cliquez ici pour voir la recette

CRÊPES AUX ASPERGES, AUX LÉGUMES PRINTANIERS ET AU TAHINI

Délicates comme tout, ces crêpes accueillent une salade de légumes croquants et une sauce juste assez acidulée. On sait déjà qu’on cuisinera plus d’une fois cette recette vivifiante à souhait.

Cliquez ici pour voir la recette

BOL MAROCAIN AUX POIS CHICHES ÉPICÉS

On prend de l’avance en faisant cuire le boulgour et la préparation de pois chiches la veille. Chose certaine, on fera d’une pierre deux coups : la sauce tomate épicée se diffusera encore plus dans les légumineuses pour leur conférer plus de goût et on sauvera du temps. Bien vu!

Cliquez ici pour voir la recette

HOUMOUS À LA BETTERAVE ET AU CUMIN

Le houmous est une recette classique à base de pois chiches, mais quand on y ajoute des betteraves qui lui donnent un coloris violet, on vole carrément la vedette à la version originale.

Cliquez ici pour voir la recette

GAUFRES AU ZUCCHINI, AUX POIS CHICHES, À LA TOMATE ET AU FENOUIL

Dur de refuser ces gaufres salées parfaites pour les week-ends où la seule question à laquelle répondre est de décider si on préfère les manger au déjeuner… ou les garder pour les fringales en cours de journée!

Cliquez ici pour voir la recette

SALADE DE RIZ DE STYLE ASIATIQUE

Les noix de cajou ajoutent du croquant à cette salade qu’on voudra manger hiver comme été, en semaine comme le week-end, pour le dîner comme pour le souper, voire même en fin de soirée…

Cliquez ici pour voir la recette

SOUPE TOSCANE AUX POIS CHICHES ET À LA PASTINA

On se lance le défi d’inclure le terme italien « pastina » dans notre prochaine réunion virtuelle sans omettre la définition officielle : de toutes petites pâtes alimentaires.

Cliquez ici pour voir la recette

PAPPARDELLES AUX CHANTERELLES ET AUX POIS CHICHES

Des pois chiches dans les pâtes? Oh que oui! Et pas seuls, car les chanterelles et le vin blanc les accompagnent à merveille!

Cliquez ici pour voir la recette

GUIMAUVES MAISON VÉGÉTALIENNES

L’aquafaba – le liquide de macération des pois chiches – fait vraiment des miracles pour donner de la consistance et de l’onctuosité aux desserts. La preuve? Ces guimauves maison qui ne comptent que sept ingrédients.

Cliquez ici pour voir la recette

SOCCA À LA FÉTA FOUETTÉE ET AUX TOMATES RÔTIES

Spécialité provençale, la socca est la collation par excellence en attendant de pouvoir fouler les champs de lavande et de profiter des effluves de la mer Méditerranée. Riche en protéines, elle soutient des heures durant et on peut l’accompagner de n’importe quel duo de trempette-crudités.

Cliquez ici pour voir la recette

PAIN BRIOCHÉ VÉGÉTALIEN

Les avancées dans le domaine alimentaire sont telles qu’on peut maintenant concocter des pâtisseries et des produits de boulangerie à base de plantes, sans avoir recours à des produits laitiers ni à des œufs. Simplement génial!

Cliquez ici pour voir la recette

MIJOTÉ DE RIZ ET DE POIS CHICHES AUX HERBES PERSES

Ce mijoté au curcuma et aux herbes fraîches – coriandre, aneth, persil et ciboulette – a de quoi ajouter une touche de lumière dorée à n’importe quelle journée, même la plus terne qui soit!

Cliquez ici pour voir la recette

SALADE D’ASPERGES, DE POIS CHICHES ET D’HALLOUMI GRILLÉ

Une salade végétarienne qui accompagne à merveille le tofu poêlé, la volaille grillée ou les brochettes de tempeh.

Cliquez ici pour voir la recette

BISCUITS AUX POIS CHICHES ET AU CHOCOLAT

Les pois chiches donnent un aspect très moelleux aux desserts alors on fait fi de notre crainte de les mélanger à des préparations sucrées. Au contraire, on ne pourra plus s’en passer!

Cliquez ici pour voir la recette

SOUPE AUX POIS CHICHES, AUX TOMATES ET AUX PORCINIS

L’ingrédient clé de cette recette facile à préparer? Des porcinis séchés qu’on laisse se réhydrater afin de parfumer et de donner le ton au bouillon!

Cliquez ici pour voir la recette

Lire Aussi :

Grazing board: 10 façons de réinventer le plateau de charcuterie

Passion fromage : 15 recettes à essayer sans plus tarder

20 aliments riches en vitamine C pour contrer les maux de l’hiver