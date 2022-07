Ingrédients

De 4 à 6 portions

1 1⁄2 oignon jaune, émincé 1 poivron rouge ou jaune, coupé en cubes

125 ml (1⁄2 tasse) d’huile d’olive

250 ml (1 tasse) d’eau

3 c. à soupe de jus de citron

1/2 c. à soupe de sel

1⁄2 c. à thé de pâte de piments doux

1⁄2 c. à thé de pâte de tomates

1⁄2 c. à thé de piment d’Alep

1⁄2 c. à thé de cumin moulu

270 g (1 1⁄2 tasse) de boulgour fin (no 1)

5 oignons verts, émincés 2 tomates, coupées en dés

75 g (3 tasses) de persil frisé, haché finement

Mélasse de grenade

Préparation

Dans une casserole à feu moyen-élevé, faire revenir l’oignon jaune et le poivron dans la moitié (60 ml/ 1⁄4 tasse) de l’huile d’olive en remuant à l’aide d’une cuillère de bois de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que les légumes commencent à griller.

Ajouter l’eau, le jus de citron, le sel, la pâte de piments doux, la pâte de tomates, le piment d’Alep et le cumin. Porter à ébullition. Faire bouillir de 3 à 4 minutes, puis y verser le boulgour. Cuire 2 minutes. Éteindre le feu et laisser reposer 10 minutes.

Transvider le mélange de boulgour dans un bol et laisser tiédir. Verser le reste de l’huile d’olive, les oignons verts, les tomates et le persil, et bien mélanger avec les mains.

Servir dans une assiette de service et arroser d’un filet de mélasse de grenade.

Les Filles Fattoush : la cuisine syrienne, une cuisine de cœur, Adelle Tarzibachi

(KO ÉDITIONS, 29,95$)



