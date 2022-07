Ingrédients

Pour: 4 portions

Doigts de poulet au sésame

1 1/2 tasse (375 ml) de chapelure de céréales de type Rice Krispies sans gluten, obtenue au mélangeur

2/3 tasse (150 ml) de graines de sésame blanches

1 tasse (250 ml) de crème de soya de type Belsoy

2 c. à soupe (30 ml) de jus de lime

2 c. à thé (10 ml) de sauce piquante sriracha

1 c. à thé (5 ml) de sel

4 poitrines de poulet désossées et sans la peau, en lanières

Huile d’olive, pour badigeonner

Mayonnaise épicée à la mangue

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise

1 mangue jaune Ataulfo bien mûre, en cubes

2 c. à thé (10 ml) de sirop d’érable

2 c. à thé (10 ml) de sauce piquante sriracha

1 c. à thé (5 ml) d’huile de sésame grillé

1 c. à thé (5 ml) de poudre de cari

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

Salade de kale et avocats

5 tasses (1,25 L) de chou kale émincé finement

2 avocats, en cubes

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

3 c. à soupe (45 ml) de jus de lime

2 c. à soupe (30 ml) de graines de sésame grillées

1 c. à soupe (15 ml) de sirop d’érable

2 c. à thé (10 ml) d’huile de sésame grillé

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

Poivre, au goût