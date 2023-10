Afin de parfumer un cocktail, on fera appel à une liqueur d’agrumes de type Grand Marnier ou encore à un Triple Sec, un must dans la populaire margarita, et à une liqueur de fruits rouges — au cassis, à la framboise ou à la mûre. Les jus frais, surtout les jus d’agrumes, sont incontournables pour allonger un cocktail, de même qu’un bon tonique ou une eau pétillante — ou les deux —, un sirop simple ou parfumé et un amer de base, comme l’Angostura. À ne pas négliger: la glace! «Les gens sous-estiment souvent le nombre de glaçons qu’il faut ajouter. De la bonne glace, qui ne goûte pas le congélo, c’est un ingrédient de base aussi. L’erreur classique est de mettre moins de glaçons que nécessaire pour ne pas “diluer” le cocktail, alors que c’est tout le contraire qu’il faut faire! Plus il y a de glaçons, plus ça va rester froid sans fondre.»

Côté accessoires, l’arsenal de base inclut un doseur, une longue cuillère, un bon shaker (ou un pot Mason avec tamis), un verre à mélanger muni d’un bec verseur et un presse-agrumes. Enfin, pour les verres, on y va selon notre budget: le martini servi dans un verre à martini n’aura pas meilleur goût, mais c’est pas mal plus le fun, dit-elle en rigolant. Il faut prévoir des verres lowball pour les cocktails courts et les alcools sur glace, et des highball pour les cocktails allongés. Une coupette sera vite nécessaire, car les verres sur pied empêchent le cocktail de se réchauffer, mais ça peut attendre un deuxième temps.» Truc écolo: on peut trouver des trésors dans les friperies et les brocantes!