Pour célébrer de belle façon, on offre aux invités de nos «petits partys» des concoctions originales faites à base d’alcools et d’ingrédients de chez nous, dont on pige les recettes dans l’excellent livre pratique Boire le Québec (KO Éditions), de Rose Simard, la fondatrice de 1 ou 2 Cocktails. Voici une recette tirée du livre, histoire de vous mettre l’eau à la bouche. Santé!

Le Royal Air Maroc

Un cocktail onctueux aux saveurs de pistache et d’eau de rose qui donnent envie de voyager à Casablanca.

Ingrédients

2 oz (60 ml) — Vodka Pur Vodka

1 oz (30 ml) — Jus de lime frais

0,75 oz (20 ml) — Sirop de miel

1⁄4 c. à thé (1,25 ml) — Eau de rose

2 c. à soupe (30 ml) — Crème glacée à la pistache

1 blanc d’œuf

Eau pétillante

Garnitures

Pistaches concassées

Pétales de rose séchés

Outil

Shaker

Étapes

1. Verser tous les ingrédients dans le shaker, à l’exception de l’eau pétillante.

2. Secouer vigoureusement une première fois sans glaçon (dry shake).

3. Ajouter des glaçons, puis secouer vigoureusement une autre fois.

4. Filtrer dans un verre rempli de glaçons.

5. Allonger le quart restant du verre avec l’eau pétillante, afin d’obtenir un col de mousse.

6. Garnir de pistaches concassées et de pétales de rose.