Vallée d’Annapolis, Nouvelle-Écosse

Prix: 39 $

La culture des cépages de type vitis vinifera, classiques adaptés à un climat côtier frais, est la raison d’être de Lightfoot & Wolfville. Les bulles rosées de ce brut — un assemblage de 70 % de pinot noir et de 30 % de pinot meunier — ont été élevées sur lies pendant 11 mois pour leur donner plus de texture et de complexité. De délicates notes de fruits rouges se prolongent dans une bouche mûre et acidulée aux saveurs de fraise des bois et de canneberge. Il est sec et équilibré, avec une acidité racée, une mousse crémeuse et une longue finale.