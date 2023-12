Dans ces adorables petites cannettes de 100 ml se trouve l’équivalent d’une consommation déjà bien balancée à 25 % d’alcool! Vous n’avez qu’à ouvrir la conserve, verser le liquide dans un verre rempli de glaçons, et le tour est joué! Comme ils sont à haute teneur en alcool, ils peuvent être conservés dans le congélo (ou dans le banc de neige!), question d’être toujours prêts pour l’apéro. La gamme Amour Liquide propose actuellement 4 cocktails classiques : l’Espresso Martini, le Old Fashioned, le Negroni et la Margarita. Les différentes saveurs répondent à des palettes de goût diversifiées, afin de plaire à un large éventail de consommateurs.

Derrière ces petits cocktails, on retrouve une amitié bien imbibée entre Rose Simard de 1 ou 2 Cocktails et les 2 fondateurs de la Distillerie du St. Laurent. Leur passion commune pour les bons alcools et les produits d’ici ont donné lieu à la création du premier prêt-à-boire de poche. Leur mission était de proposer des cocktails « qualité-bar », sans faire de compromis sur les ingrédients et le goût, le tout dans un contenant aussi mignon que pratique. En plus des spiritueux St. Laurent (Rimouski), les alcools et les ingrédients qui composent ces boissons alcoolisées proviennent notamment de la Distillerie du Fjord (Saguenay), du Vignoble Val Caudalies (Estrie) et du torréfacteur Café Pista (Montréal).