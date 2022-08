SUCETTES GLACÉES AU KOMBUCHA ET AUX BAIES

On adore le kombucha, tellement qu’on en boirait jour et nuit? On essaie illico ces sucettes glacées parfumées aux petits fruits et au kombucha au citron et à la framboise (ou à toute autre saveur qu’on affectionne).

Cliquez ici pour voir la recette.