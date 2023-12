La semaine dernière, Pantone a annoncé sa très attendue couleur de l’année : Peach Fuzz — qu’on pourrait traduire par « peau de pêche »!

À mi-chemin entre le rose et l’orange, cette teinte est décrite comme « un ton pêche doux et velouté dont l’esprit enveloppant enrichit l’esprit, le corps et l’âme », explique la marque.

Sur Instagram, l’annonce officielle se lit comme suit : « Une teinte chaude et douillette soulignant notre désir d’être ensemble, et les sentiments que crée cette proximité. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz présente une approche fraîche d’une nouvelle douceur. Subtilement sensuelle, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz est une teinte pêche sincère qui apporte un sentiment de tendresse et communique un message d’attention et de partage, de communauté et de collaboration. »

Après le maximaliste de l’année dernière — Viva Magenta — et la teinte vibrante Peri Peri de 2022, cette couleur est beaucoup plus tranquille, c’est le moins que l’on puisse dire. Faites défiler les pages pour découvrir nos articles préférés aux teintes de pêche, qui vous permettront d’entrer dans la nouvelle année sur une note des plus douces!