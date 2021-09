La confiance en soi est l’un des outils les plus importants que nous possédons en tant que femmes. Elle contribue au sentiment d’être belle, à l’estime personnelle et à la capacité de prendre sa place, ce qui a effet positif sur notre entourage. Bien que développer la confiance en soi puisse être difficile, avoir le soutien d’une communauté de femmes diversifiée, inclusive et encourageante peut nous aider à nous sentir bien et nous donner de l’assurance. Dans sa dernière campagne « Libre d’être moi. », Penningtons, le principal détaillant de mode taille plus au Canada, célèbre et soutient toutes les femmes telles qu’elles sont. Chez Penningtons, on croit que les femmes devraient se sentir libres de toute inquiétude, libres de tout jugement, libre d’être elles-mêmes.

« En parlant directement à nos clientes, nous avons identifié l’opportunité de rafraîchir et de moderniser notre image de marque », a déclaré Kathy Tsolakos, directrice du marketing chez Penningtons. « Nos clientes voulaient voir plus de diversité dans notre marketing, tout comme elles voient de la diversité dans nos vêtements. » Partant de ce principe, Penningtons a créé une communauté composée de clientes fidèles, appelée #PennGals. « Notre objectif est de bâtir une communauté qui incarne l’ouverture, l’authenticité et la liberté », ajoute Tsolakos. « C’est un espace où chaque femme peut être elle-même et se sentir libre. »

Pour aider à diffuser son message, Penningtons s’associe à trois #PennGals canadiennes influentes : la militante de la positivité corporelle et star de TikTok Alicia McCarvell, la musicienne et actrice Mélissa Bédard et l’experte en beauté Stephanie Valentine (connue sous le nom de Glamzilla).

« Nous voulions partager les histoires de femmes qui incarnent les valeurs de notre marque », explique Tsolakos. « Nous sommes tellement ravis et fiers d’avoir Alicia, Mélissa et Stephanie comme ambassadrices de notre communauté. Chacune a une histoire unique d’émancipation et de liberté à partager. » Basée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Alicia aborde avec humour des sujets importants comme l’image corporelle, l’amour-propre et l’estime de soi. À travers un contenu aussi diversifié que son programme d’entraînement ou ses relations personnelles, elle demeure accessible et inspirante.

Née en Haïti, la chanteuse Mélissa Bédard a grandi au Québec et milite pour l’émancipation des femmes, attirant son public avec sa personnalité attachante.

Stephanie est une créatrice de beauté d’origine philippino-latino-canadienne qui met sa passion en valeur en créant du contenu non modifié et non filtré. Elle se fait un devoir de faire de l’industrie de la beauté un espace positif et sécuritaire pour tout le monde.

Au cours de l’année à venir, Penningtons souhaite voir grandir sa communauté #PennGals pour la rendre plus diversifiée et inclusive. Cet objectif se concrétisera grâce à l’ajout de collaboratrices qui pourront partager leurs histoires, leurs inspirations et leurs façons de s’approprier la liberté. La marque encourage également les jeunes femmes à se connecter en publiant leurs tenues préférées, en partageant des histoires pertinentes et en essayant les dernières danses TikTok avec le mot-clic #PennGals.

« Nous créons un espace sécuritaire et positif où chacune peut chercher de l’inspiration, se sentir épaulée et encourager les autres », explique Tsolakos. « Il s’agit d’être libre et d’être soi-même. »