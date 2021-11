L’organisme à but non lucratif ÉquiLibre, a comme mission de favoriser le développement d’une image corporelle positive ainsi que le plein potentiel de la santé physique et mentale des individus en améliorant la relation qu’ils entretiennent avec leurs corps. Pour ce faire, l’organisme invite la population à prendre part au mouvement en fermant la porte aux commentaires sur le poids et en apprenant à comment y réagir. « Ensemble, est-ce qu’on pourrait tous fermer la porte aux commentaires sur le poids, une fois pour toutes ? », a mentionné Marie Soleil Dion, comédienne et porte-parole d’ÉquiLibre.

Bien que le mouvement pour la diversité corporelle prenne de l’ampleur au Québec, la minceur reste encore très valorisée dans la société. Selon une étude réalisée en 2021 par la firme Léger, les deux tiers des québécois.es souhaiteraient maigrir et ce, peu importe leur poids. La pandémie a aussi exacerbé ce sentiment puisque l’étude soutient qu’une personne sur 3 est désormais plus préoccupée par son poids et qu’une personne sur 5 appréhende les regards et les commentaires des autres sur leurs corps maintenant que le confinement prend fin.

« Au-delà des commentaires des autres, les commentaires qu’on se fait à soi-même peuvent aussi être très durs. J’invite les gens à faire preuve de bienveillance à l’égard de leur corps et à se rappeler que leur valeur ne dépend pas de leur poids », a ajouté Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre.

Afin de faire partie du mouvement, vous pouvez participer à la Semaine Le poids ? Sans commentaire ! sur les réseaux sociaux du 29 novembre au 3 décembre. Une série de messages permettant de mieux comprendre les conséquences des commentaires, en plus de trucs et astuces pour bien réagir à ces derniers seront publiés sur leurs réseaux du Groupe ÉquiLibre.

