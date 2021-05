Les recours possibles

Si on est tombé dans le panneau, pas de panique. Surtout, on n’efface pas les messages compromettants et on en fait plutôt une copie afin de dénoncer la fraude auprès des autorités compétentes, comme le Centre antifraude du Canada. « Même si on a l’impression qu’il n’y a rien à faire, on devrait signaler les arnaques, ne serait-ce que pour les informer les nouvelles arnaques », croit Pascal Forget.

On devrait peut-être en profiter aussi pour télécharger un antivirus et vérifier si notre ordinateur a été infecté, recommande Camille Lopez.

Dans le cas où les fraudeurs sont en possession de certaines données sensibles, il vaut mieux contacter sa banque, voire des organismes comme Equifax ou TransUnion, qui pourront nous aider à prévenir les vols d’identité.

On a payé par carte de crédit? On pourra peut-être faire une demande de rétrofacturation à notre institution financière. Selon l’Office de protection du consommateur, on dispose de 60 jours pour faire une demande de remboursement à l’émetteur de la carte.