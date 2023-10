The Fall of the House of Usher

À l’heure actuelle, on ne peut parler d’Halloween sans qu’il y ait une nouvelle série ou un nouveau film de Mike Flanagan (le cinéaste à l’origine de titres comme Gerald’s Game et The Haunting of Hill House) qui obsède les amateurs d’horreur. Cette fois-ci, il s’agit de The Fall of the House of Usher, une minisérie inspirée des œuvres gothiques d’Edgar Allan Poe. La série a également des airs de Succession – avec beaucoup plus de morts et de sang – puisqu’elle suit la famille à l’origine d’une entreprise pharmaceutique corrompue dont le patriarche est forcé de faire face à son passé lorsque les héritiers de sa fortune commencent à mourir les uns après les autres. Carla Gugino, Bruce Greenwood, Zach Gilford, Carl Lumbly, T’Nia Miller, Rahul Kohli et Mark Hamill font partie de la distribution.

À voir dès le 12 octobre.