Maestro

Après A Star Is Born, la deuxième réalisation de Bradley Cooper est Maestro, un portrait affectueux du légendaire chef d’orchestre et compositeur américain Leonard Bernstein (que Cooper incarne également à l’écran, une décision non pas sans controverse). Ce qui m’intrigue le plus dans ce film, c’est qu’il semble (du moins dans la promo) mettre autant, sinon plus, l’accent sur Felicia Montealegre Cohn Bernstein (Carey Mulligan), une actrice, activiste et l’épouse de Bernstein, et sur sa relation avec le chef d’orchestre, ce qui semble indiquer qu’il s’agit de bien plus qu’un biopic typique sur un grand homme.

Dès le 20 décembre.