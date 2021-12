Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)

Comédienne, actrice, autrice et présentatrice télé (c’est elle qui anime la série Nailed It!, aussi disponible sur Netflix), Nicole Byer a un humour décapant. La bonne nouvelle? Son show d’humour débarque sur la plateforme début décembre et promet de nous offrir une heure de fous rires sur des sujets d’importance divers et variés, des funérailles pour chats au dating durant le confinement.

À voir dès le 7 décembre.